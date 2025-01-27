Миссия ШОС не нашла нарушений на выборах в Белоруссии

Миссия наблюдателей ШОС на выборах президента в Белоруссии, которые прошли 26 января, не выявила нарушений. Об этом заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, глава миссии наблюдателей ШОС Нурлан Ермекбаев на пресс-конференции в Минске.

По его словам, миссия не нашла нарушений национального законодательства, которые могли бы поставить под сомнение легитимность прошедших выборов и оказать влияние на их результат.