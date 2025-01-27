Миссия ШОС не нашла нарушений на выборах в Белоруссии
Миссия наблюдателей ШОС на выборах президента в Белоруссии, которые прошли 26 января, не выявила нарушений. Об этом заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, глава миссии наблюдателей ШОС Нурлан Ермекбаев на пресс-конференции в Минске.
По его словам, миссия не нашла нарушений национального законодательства, которые могли бы поставить под сомнение легитимность прошедших выборов и оказать влияние на их результат.
Миссия признает состоявшиеся выборы прозрачными и демократичными, сказал Ермекбаев.
Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко переизбрался на седьмой президентский срок. По предварительным данным ЦИК страны, он получил 86,82% голосов избирателей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru