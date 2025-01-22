В Европе призвали не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии

Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой рекомендовал Евросоюзу не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии, которые пройдут 26 января.

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В ходе сессии в Страсбурге документ поддержали 429 депутатов, 205 парламентариев проголосовали против, ещё 23 воздержались.

Также Евродепутаты обвинили власти Белоруссии в нарушении прав человека и призвали усилить санкций против республики.

Ранее представитель белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что Европейская служба внешних связей заранее осудила результаты президентских выборов в Белоруссии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Президентские ВыборыБелоруссияЕвросоюзЕвропарламент

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