В Европе призвали не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии
Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой рекомендовал Евросоюзу не признавать результаты президентских выборов в Белоруссии, которые пройдут 26 января.
В ходе сессии в Страсбурге документ поддержали 429 депутатов, 205 парламентариев проголосовали против, ещё 23 воздержались.
Также Евродепутаты обвинили власти Белоруссии в нарушении прав человека и призвали усилить санкций против республики.
Ранее представитель белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что Европейская служба внешних связей заранее осудила результаты президентских выборов в Белоруссии, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru