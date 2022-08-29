Миссия МАГАТЭ выехала из Вены на Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ выехала из Вены на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает ТАСС.
В миссию вошли примерно полтора десятка специалистов, которые занимаются проблематикой гарантий и ядерной безопасности. Отмечается, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси возглавил группу экспертов.
Внимание международного сообщества в настоящее время приковано к Запорожской АЭС в связи в ведением боевых действий в данной зоне.
Отмечается, что обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции могут обернуться катастрофой. Эскалация ситуации на АЭС стала причиной экстренного заседания Совета безопасности ООН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,4 млн+39 658 / сут.
Умерли
384 тыс.+77 / сут.
Выздоровели
18,5 млн+24 890 / сут.
- В Петербурге продлили ограничения по коронавирусу
- Миссия МАГАТЭ выехала из Вены на Запорожскую АЭС
- Продюсер сериала «Чикатило» получил 5,5 лет колонии за взятки во время съемок
- Минпромторг: РФ производит достаточно жести
- Площадь пожаров в Коми увеличилась за выходные на 1,5 тыс. га
- В Москве задержали 107 участников автопробега «Богатых и успешных»
- Reuters: Nokia окончательно покинет Россию
- На Запорожье заявили о нескольких взрывах в Мелитополе
- Норвегия выделит Украине 205 млн евро на закупку газа
- СМИ: два человека погибли в столкновениях в «зелёной зоне» Багдада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru