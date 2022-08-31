Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье

Украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» в своём Telegram-канале сообщила о прибытии в Запорожье миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В Госдепе США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в своих соцсетях призвал российскую сторону не препятствовать работе команды экспертов организации.

«Позиция Украины остается неизменной: АЭС должна быть немедленно демилитаризована, деоккупирована и передана под полный контроль украинского правительства», – добавил он.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство рассчитывает организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаАЭС
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