Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье
Украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» в своём Telegram-канале сообщила о прибытии в Запорожье миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в своих соцсетях призвал российскую сторону не препятствовать работе команды экспертов организации.
«Позиция Украины остается неизменной: АЭС должна быть немедленно демилитаризована, деоккупирована и передана под полный контроль украинского правительства», – добавил он.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство рассчитывает организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС, пишут «Известия».
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