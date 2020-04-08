Шушкевич опасается, что коронавирус в Белоруссии поведёт себя по-итальянски

В Белоруссию прибыла миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и её работа продлится с 8 по 11 апреля. Прибывшие специалисты оценят принимаемые в республике меры и проведут анализ оказываемой медицинской помощи, пишет пресс-служба Минздрава страны.

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН предположил, что делегацию, несмотря на все свои высказывания о пандемии, пригласил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Лукашенко вполне сам мог и пригласить делегацию ВОЗ, поскольку его лицемерие безмерно. У нас сейчас очень бурно развивается число заболевших, и мы можем стать второй Италией. А всё потому, что президент сделал очень много глупостей, в силу своего упрямства. А сейчас он во всём винит правительство и угрожает его разогнать. Он может лицемерить как угодно, что и делает. У нас врачи и медсёстры уже заболели и более тысячи инфицированных, а могло быть всё значительно лучше. Кроме того, миссии ВОЗ может быть предоставлена недостоверная информация, судя по тому, как себя ведёт министр здравоохранения. Это у нас стандартное явление. К тому же у нас всё это время продолжали работать наши огромные заводы и никаких мер там не предпринималось. Последствия будут очень тяжёлыми. Рекомендации разумных медиков не были выполнены своевременно, а теперь всё будет объясняться как великая мудрость нашего руководителя», - возмутился Шушкевич.

Накануне Александр Лукашенко заявил о том, что вопросы продовольствия для Белоруссии важнее нефти или карантина. По его словам, сейчас в первую очередь следует сосредоточиться на посевной кампании, чтобы избежать нехватки продуктов питания в дальнейшем, а карантин ввести проще всего.

