«Жрать что будем?»: Лукашенко объяснил отсутствие карантина
Вопрос продовольствия для Белоруссии важнее нефти и карантина, заявил президент страны Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1». Глава государства отметил, что в курсе призывов ввести карантин и даже комендантский час из-за распространения коронавируса.
«Это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?» - ответил критикам Лукашенко. По его словам, сейчас следует сосредоточиться на посевной кампании, чтобы избежать нехватки продуктов питания в дальнейшем.
За последние сутки число заболевших коронавирусом Covid-19 в Белоруссии выросло на 161, до 861 пациента. На фоне происходящего Лукашенко заявил, что готов сам лечить заболевших, а также пригрозил отставкой правительству в случае дефицита средств индивидуальной защиты у врачей.
Ранее сообщалось, что на Лукашенко попросили возбудить уголовное дело из-за смерти жительницы Полоцка, у которой уже в морге подтвердили коронавирус.
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