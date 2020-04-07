«Жрать что будем?»: Лукашенко объяснил отсутствие карантина

«Это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?» - ответил критикам Лукашенко. По его словам, сейчас следует сосредоточиться на посевной кампании, чтобы избежать нехватки продуктов питания в дальнейшем.

За последние сутки число заболевших коронавирусом Covid-19 в Белоруссии выросло на 161, до 861 пациента. На фоне происходящего Лукашенко заявил, что готов сам лечить заболевших, а также пригрозил отставкой правительству в случае дефицита средств индивидуальной защиты у врачей.

Ранее сообщалось, что на Лукашенко попросили возбудить уголовное дело из-за смерти жительницы Полоцка, у которой уже в морге подтвердили коронавирус.

