Мишутин сделал назначения в аппарате правительства

Заместителями руководителя назначены Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Леонид Левин, Наталья Савина, Эльмир Тагиров, Илья Трунин, Алексей Уваров, Ольга Чепурина, Игорь Шевченко.

Кроме того, пресс-секретарем Мишутина стал Борис Беляков, до этого занимавший аналогичную должность в Федеральной налоговой службе России, которую возглавлял нынешний премьер-министр, отмечает Ura.ru.

Ранее стало известно о доходах министров нового правительства РФ. Согласно данным о доходах за 2018 год участников нового правительства, которые приводит газета «Коммерсант», самыми высокоплачиваемыми остаются министры, до этого работавшие в кабмине. У вице-премьеров и министров, до сегодняшнего дня не работавших в кабмине, размер доходов за 2018 год оказался не выше 10 миллионов рублей.

