Мишутин сделал назначения в аппарате правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства, сообщается на сайте российского правительства.
В документе говорится, что численность работников аппарата правительства составит не более 1545 человек, пишет «Газета.ру».
У руководителя аппарата – им стал Дмитрий Григоренко - может быть до 11 заместителей. Первым замруководителя аппарата правительства назначена Валерия Сидоренко.
Заместителями руководителя назначены Светлана Андрющенко, Ольга Кривонос, Леонид Левин, Наталья Савина, Эльмир Тагиров, Илья Трунин, Алексей Уваров, Ольга Чепурина, Игорь Шевченко.
Кроме того, пресс-секретарем Мишутина стал Борис Беляков, до этого занимавший аналогичную должность в Федеральной налоговой службе России, которую возглавлял нынешний премьер-министр, отмечает Ura.ru.
Ранее стало известно о доходах министров нового правительства РФ. Согласно данным о доходах за 2018 год участников нового правительства, которые приводит газета «Коммерсант», самыми высокоплачиваемыми остаются министры, до этого работавшие в кабмине. У вице-премьеров и министров, до сегодняшнего дня не работавших в кабмине, размер доходов за 2018 год оказался не выше 10 миллионов рублей.
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