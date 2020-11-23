Мишустин заявил о сокращении институтов развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин проведет оптимизацию институтов развития.

По его словам, часть функций восьми институтов развития распределят между ВЭБ.рф. и органами власти. Сами же институты будут расформированы, передает RT.

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Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что правительство России утвердило концепцию реформы институтов развития. Проект предусматривает ликвидацию восьми структур, в том числе Фонда развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российского фонда развития информационных технологий.

В феврале по подозрению в получении взятки был задержан глава особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемий Кызласов.

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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
ТЕГИ:Михаил Мишустин
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