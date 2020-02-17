Гендиректор особой экономической зоны задержан за взятку

Глава особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» Артемий Кызласов был задержан сотрудниками ФСБ за получение взятки. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным газеты, Кызласова задержали с поличным в одном из кафе бизнес-центра Высоцкий в Екатеринбурге, где находится офис «Титановой долины». Как пишет «Коммерсант», в пресс-службе «Титановой долины» заявили, что не знают о задержании, отметив, что в ходе дня Кызлысов принимал участие в совещаниях по работе.

Против зедержанного возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), пишет News.ru.

Ранее в феврале сообщалось, что министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи правительства республики Карелия Алексей Кайдалов задержан по уголовному делу о взятке.

