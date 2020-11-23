Чубайс потеряет работу в связи с реорганизацией «Роснано»
Руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс покинет должность главы компании в связи с реорганизацией структуры, сообщает РБК со ссылку на утвержденную концепцию реформы институтов развития России.
В ее рамках обсуждается уход Чубайса, которому будет предложена новая должность. Тем временем, «Роснано» и «Сколково» перейдут под управление ВЭБ, а РФПИ — под управление РВК.
Ранее стало известно, что Чубайс может заняться проблемами Арктики.
Он руководит «Роснано» с 2008 года. Президент России Владимир Путин не проводил встречу с руководителем «Роснано».
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