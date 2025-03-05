Мишустин: Западу не удалось лишить российских женщин цветов

Введя санкции в цветочном секторе, Запад хотел лишить российских женщин цветов, но у него не получилось этого сделать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом он рассказал в ходе общения с сотрудницами тепличного комплекса «Подосинки».

«Наших женщин западными санкциями хотели лишить цветов. Им это не удалось», - подметил Мишустин.