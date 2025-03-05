Мишустин: Западу не удалось лишить российских женщин цветов
Введя санкции в цветочном секторе, Запад хотел лишить российских женщин цветов, но у него не получилось этого сделать, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом он рассказал в ходе общения с сотрудницами тепличного комплекса «Подосинки».
«Наших женщин западными санкциями хотели лишить цветов. Им это не удалось», - подметил Мишустин.
Премьер отметил, что изначально ограничения шокировали цветоводов, так как они делали большие закупки. Однако напряженная ситуация позволила нарастить собственное производство.
Он уточнил, что правительство будет продолжать поддерживать цветоводов.
Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил НСН, что рост цен на цветы — следствие переустройства логистических цепочек и недостаточных мощностей отечественных производителей, при этом от покупки срезанных цветов 8 марта лучше отказаться вовсе — куда разумнее подарить цветы в горшках.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru