«Убыточное производство»: За год цены на цветы выросли до 30%

«Ассортимент к 14 февраля и 8 Марта у нас не поменялся. Красные розы традиционно популярны на 14 февраля, это символ любви и страсти. Весной традиционно покупают мимозу, она к нам приходит из Абхазии, по качеству уступает итальянской, быстрее вянет. Но стоимость итальянской в разы выше. Проблем с цветами нет, проблема только в цене. Ажиотажный спрос перед праздниками тоже влияет на это. Розничные магазины не собираются завышать стоимость в три-четыре раза перед праздниками, но это порядка 50-70% от оптовой стоимости перед праздниками. Торговые сети тоже платят аренду, зарплату и так далее», - отметила она.

Валентина Сафронова объяснила, из чего складывается повышенная цена цветов сегодня.

«За год цветы в среднем подорожали на 20-30%. Все очень подорожало, причин для этого много. И курс валют скачет, очень большие таможенные пошлины, очень большие расходы по логистике. Это все вкладывается в стоимость цветка. У нас очень мало собственного посадочного материала. Если мы говорим о тюльпанах, то луковицы приходят из Голландии, которая сейчас недружественная нам страна. Таможенные пошлины повышены. Постоянно растет стоимость электроэнергии, это влияет на выращивание в теплицах», - рассказала она.

По ее словам, в России производство цветов все-таки считается убыточным, этим могут заниматься только «фанаты».

«В целом на рынке более 50% - это импортные цветы. Хотя сейчас тепличное хозяйство у нас активно развивается, но цветами в наших реалиях занимаются только энтузиасты и фанаты этого дела. Это прямые убытки. Главный регион, где у нас выращиваются цветы, это Краснодарский край. Но эти объемы не могут покрыть потребности всей России. Сейчас в Новосибирске тепличные хозяйства развиваются, розы выращивают. Из Новосибирска цветы приходят на столичный рынок. В Санкт-Петербурге тоже большие тепличные хозяйства», - добавила собеседница НСН.

Российские питомники вполне могут насытить рынок отечественными цветами, однако они предпочитают не тратить ресурсы и закупают посадочный материал в Голландии, впоследствии перепродавая его в несколько раз дороже. Об этом ранее заявила председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова, передает «Радиоточка НСН».

