Путин и Мишустин выразили соболезнования Китаю в связи с авиакатастрофой
Президент РФ Владимир Путин и глава российского правительства Михаил Мишустин направили свои соболезнования китайским властям в связи с крушением пассажирского самолета в стране. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в понедельник стало известно, что в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая потерпел крушение пассажирский самолет. По данным управления гражданской авиации, на борту воздушного судна находились 132 человека, в том числе девять членов экипажа и 123 пассажира.
Как сообщили в Генеральном консульстве России в Гуанчжоу информационному агентству РИА Новости, местные власти пока не располагают информацией о наличии иностранных граждан на борту разбившегося самолета.
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