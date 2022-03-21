Путин и Мишустин выразили соболезнования Китаю в связи с авиакатастрофой

Президент РФ Владимир Путин и глава российского правительства Михаил Мишустин направили свои соболезнования китайским властям в связи с крушением пассажирского самолета в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Более 400 пожарных направили на место крушения пассажирского самолета в Китае

Ранее в понедельник стало известно, что в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая потерпел крушение пассажирский самолет. По данным управления гражданской авиации, на борту воздушного судна находились 132 человека, в том числе девять членов экипажа и 123 пассажира.

Как сообщили в Генеральном консульстве России в Гуанчжоу информационному агентству РИА Новости, местные власти пока не располагают информацией о наличии иностранных граждан на борту разбившегося самолета.



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Фото: government.ru
ТЕГИ:Михаил Мишустин
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