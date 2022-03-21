Пассажирский самолет потерпел крушение в Китае

На юге Китая потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 компании China Eastern Airlines. Об этом сообщает китайское центральное телевидение.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось 133 человека.

Информации о пострадавших и погибших пока нет.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПассажирыКрушение СамолетаСамолетКитай
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