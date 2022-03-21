Более 400 пожарных направили на место крушения пассажирского самолета в Китае

Для тушения лесного пожара, возникшего в результате крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines на юге Китая, направлено 450 пожарных. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Ожидается, что команда из провинции Гуандун, состоящая из 300 человек, прибудет на место происшествия в 13:30 часов по московскому времени, а команда из Гуанси-Чжуанского автономного района из 150 человек – к 17:00 часам вечера по Москве.

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Ранее стало известно, что в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая потерпел крушение пассажирский самолет. По данным управления гражданской авиации, на борту воздушного судна находились 132 человека, в том числе девять членов экипажа и 123 пассажира.

Как сообщили в Генеральном консульстве России в Гуанчжоу информационному агентству РИА Новости, местные власти пока не располагают информацией о наличии иностранных граждан на борту разбившегося самолета.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарныеПожарКрушение СамолетаКитай
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