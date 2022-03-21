Более 400 пожарных направили на место крушения пассажирского самолета в Китае

Ранее стало известно, что в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая потерпел крушение пассажирский самолет. По данным управления гражданской авиации, на борту воздушного судна находились 132 человека, в том числе девять членов экипажа и 123 пассажира.

Как сообщили в Генеральном консульстве России в Гуанчжоу информационному агентству РИА Новости, местные власти пока не располагают информацией о наличии иностранных граждан на борту разбившегося самолета.