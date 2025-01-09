Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года

В России утвердили Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Единый план будет ориентиром для выполнения задач, которые поставил президент России Владимир Путин. Планом будут пользоваться правительства, различные ведомства, министерства, институты развития и государственные компании.