Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года

В России утвердили Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Единый план будет ориентиром для выполнения задач, которые поставил президент России Владимир Путин. Планом будут пользоваться правительства, различные ведомства, министерства, институты развития и государственные компании.

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В частности, документ взаимоувязывает майский указ президента о национальных целях, более 40 государственных программ, 19 сформированных правительством нацпроектов, отраслевые и региональные стратегии, а также предусматривает участие в достижении национальных целей государственных компаний, корпораций и институтов развития.

Ранее Владимир Путин заявил, что власти должны информировать граждан «о целях, задачах и показателях» национальных проектов. Глава государства отмечал, что для этого следует составить специальный справочник, где обо всем будет рассказано в доступной форме, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДокументыРоссияМихаил Мишустин

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