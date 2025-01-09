Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года
В России утвердили Единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Соответствующий документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Единый план будет ориентиром для выполнения задач, которые поставил президент России Владимир Путин. Планом будут пользоваться правительства, различные ведомства, министерства, институты развития и государственные компании.
В частности, документ взаимоувязывает майский указ президента о национальных целях, более 40 государственных программ, 19 сформированных правительством нацпроектов, отраслевые и региональные стратегии, а также предусматривает участие в достижении национальных целей государственных компаний, корпораций и институтов развития.
Ранее Владимир Путин заявил, что власти должны информировать граждан «о целях, задачах и показателях» национальных проектов. Глава государства отмечал, что для этого следует составить специальный справочник, где обо всем будет рассказано в доступной форме, передает «Радиоточка НСН».
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