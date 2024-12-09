Борисов: На нацпроект «Космос» выделят до 750 миллиардов рублей
На национальный проект «Космос» потребуется от 500 до 750 миллиардов рублей, пишет РБК со ссылкой на генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова.
По его словам, «Роскосмос», Минфин и Минэком составили три сценария финансирования нацпроекта — минимальный, оптимальный и максимальный. Их различает разная пропорция доли бюджетных и внебюджетных средств. При этом Борисов добавил, что внебюджетное финансирование при нынешней экономической ситуации и высокой ключевой ставкой является проблемой.
Уточняется, что проект будет нацелен на создание многоспутниковых группировок с частными компаниями. Он также предусматривает кратный рост различного рода связных группировок дистанционного зондирования Земли — низкоорбитальных, геостационарных, высокоэллиптических.
Ранее генеральный директор Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина, входящего в «Роскосмос», Дмитрий Яременко сообщил, что запуск аппарата «Луна-26» на орбиту естественного спутника Земли запланирован на сентябрь 2027 года с резервной датой в октябре того же года. Сейчас идут автономные испытания бортовых приборов и систем экспериментальных изделий аппарата, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аналитик Чуркина: Тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 12,6%
- Борисов: На нацпроект «Космос» выделят до 750 миллиардов рублей
- Туфли из фильма «Волшебник страны Оз» продали на аукционе за $32,5 млн
- Юра Борисов стал победителем премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса
- В Донецке взорвался внедорожник
- Трамп: Зеленский признает, что Украине пора начать переговоры с Россией
- Президенту Южной Кореи запретят выезд из страны
- Борисов: Российский аналог Starlink заработает к 2030 году
- Девять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом под Новосибирском
- Россияне считают приемлемым размером пенсии сумму 110 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru