Борисов: На нацпроект «Космос» выделят до 750 миллиардов рублей

По его словам, «Роскосмос», Минфин и Минэком составили три сценария финансирования нацпроекта — минимальный, оптимальный и максимальный. Их различает разная пропорция доли бюджетных и внебюджетных средств. При этом Борисов добавил, что внебюджетное финансирование при нынешней экономической ситуации и высокой ключевой ставкой является проблемой.

Уточняется, что проект будет нацелен на создание многоспутниковых группировок с частными компаниями. Он также предусматривает кратный рост различного рода связных группировок дистанционного зондирования Земли — низкоорбитальных, геостационарных, высокоэллиптических.

Ранее генеральный директор Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина, входящего в «Роскосмос», Дмитрий Яременко сообщил, что запуск аппарата «Луна-26» на орбиту естественного спутника Земли запланирован на сентябрь 2027 года с резервной датой в октябре того же года. Сейчас идут автономные испытания бортовых приборов и систем экспериментальных изделий аппарата, напоминает «Радиоточка НСН».

