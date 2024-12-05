Путин предложил составить специальный справочник по нацпроектам

На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам он указал, что для этого следует составить специальный справочник, где обо всём будет рассказано в доступной форме.

«Где понятным, гражданским языком будет рассказано о... результатах, позитивных изменениях в жизни, которые смогут увидеть, почувствовать люди по итогам реализации этих нацпроектов», - заключил глава государства.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом трёхлетнем бюджете особое внимание уделили нацпроектам, которые направлены на повышение качества жизни граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

