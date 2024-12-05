Путин предложил составить специальный справочник по нацпроектам
Власти должны информировать граждан «о целях, задачах и показателях» национальных проектов. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам он указал, что для этого следует составить специальный справочник, где обо всём будет рассказано в доступной форме.
«Где понятным, гражданским языком будет рассказано о... результатах, позитивных изменениях в жизни, которые смогут увидеть, почувствовать люди по итогам реализации этих нацпроектов», - заключил глава государства.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом трёхлетнем бюджете особое внимание уделили нацпроектам, которые направлены на повышение качества жизни граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru