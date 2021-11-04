Лукашенко намерен усилить региональную группировку войск России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства усилит региональную группировку войск. Об этом белорусский лидер заявил на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
«Как показали последние события, региональная группировка войск союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и для всего постсоветского пространства», — передает слова Лукашенко ТАСС.
Ранее президенты России и Белоруссии подписали 28 совместных программ на заседании Высшего госсовета.
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