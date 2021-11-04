Лукашенко намерен усилить региональную группировку войск России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завил, что Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства усилит региональную группировку войск. Об этом белорусский лидер заявил на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

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«Как показали последние события, региональная группировка войск союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и для всего постсоветского пространства», — передает слова Лукашенко ТАСС.

Ранее президенты России и Белоруссии подписали 28 совместных программ на заседании Высшего госсовета.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Союзное государствоЛукашенкоАлександр Лукашенко
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