Мишустин заявил о готовности РФ открыть туристический сезон

Российская Федерация уже вполне готова к постепенному открытию туристического сезона. Об этом объявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. В связи с этим он напомнил, что с 1 июня во многих регионах уже вновь открываются санатории, имеющие медицинскую лицензию.

Премьер-министр также отметил, что утверждены рекомендации профилактики коронавируса в данной сфере деятельности. Он подчеркнул, что все эти требования без исключения будут строжайшим образом выполняться. Среди прочего Мишустин также потребовал озаботиться системным развитием внутреннего туризма в России. Для этого, по его словам, необходимо решать вопросы инфраструктуры и сервиса.

По его оценке, туристическая отрасль — не только одна из самых пострадавших от пандемии коронавируса, но и одна из самых перспективных, передают «Известия». Туристический потенциал в нынешних условиях приобретает стратегическое значение, считает глава кабинета министров.

Михаил Мишустин также поручил рассмотреть возможные варианты возобновления международного авиасообщения. Ответственными за эту тему назначены Росавиация и Роспотребнадзор, а также первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова.

Как отмечает «Свободная пресса», они должны проанализировать варианты воозобновления авиасообщения с другими странами и представить в правительство несколько сценариев развития отрасли вместе с мерами поддержки.

