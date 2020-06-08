Мишустин заявил о готовности РФ открыть туристический сезон
Российская Федерация уже вполне готова к постепенному открытию туристического сезона. Об этом объявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. В связи с этим он напомнил, что с 1 июня во многих регионах уже вновь открываются санатории, имеющие медицинскую лицензию.
Премьер-министр также отметил, что утверждены рекомендации профилактики коронавируса в данной сфере деятельности. Он подчеркнул, что все эти требования без исключения будут строжайшим образом выполняться. Среди прочего Мишустин также потребовал озаботиться системным развитием внутреннего туризма в России. Для этого, по его словам, необходимо решать вопросы инфраструктуры и сервиса.
По его оценке, туристическая отрасль — не только одна из самых пострадавших от пандемии коронавируса, но и одна из самых перспективных, передают «Известия». Туристический потенциал в нынешних условиях приобретает стратегическое значение, считает глава кабинета министров.
Михаил Мишустин также поручил рассмотреть возможные варианты возобновления международного авиасообщения. Ответственными за эту тему назначены Росавиация и Роспотребнадзор, а также первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова.
Как отмечает «Свободная пресса», они должны проанализировать варианты воозобновления авиасообщения с другими странами и представить в правительство несколько сценариев развития отрасли вместе с мерами поддержки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru