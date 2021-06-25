Мишустин провел переговоры с премьером Белоруссии

Глава российского правительства Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Романов Головченко, обсудив двустороннее сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Докрутились. В Минске оценили эффект от санкций ЕС

В частности, в ходе диалога стороны обсуждали торгово-экономическое сотрудничества и интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

Ранее в конце мая в Сочи состоялась встреча российского президента Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Сайт правительства РФ
ТЕГИ:БелоруссияМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры