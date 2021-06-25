Мишустин провел переговоры с премьером Белоруссии

В частности, в ходе диалога стороны обсуждали торгово-экономическое сотрудничества и интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

Ранее в конце мая в Сочи состоялась встреча российского президента Владимира Путина с главой Белоруссии Александром Лукашенко.

