Друг в беде не бросит. Путин позвал Лукашенко купаться

Запланированные заранее переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко пришлись на самый пик громкого международного скандала вокруг Белоруссии, который рикошетом может задеть и Россию. Его спровоцировала экстренная посадка ирландского самолета в аэропорту Минска якобы из-за сообщения о бомбе на борту. При этом выяснилось, что этим рейсом из Афин в Вильнюс летел бывший главред оппозиционного белорусского телеграм-канала НЕХТА Роман Протасевич и его спутница россиянка София Сапега. Обоих после посадки в Минске задержали и арестовали. На Западе инцидент назвали актом воздушного пиратства и объявили Белоруссии воздушную блокаду.

Впрочем, с первых же слов, сказанных на сочинской встрече Владимиром Путиным, стало ясно, что президент России не склонен разделять европейскую оценку случившегося в Минске. Отвечая Александру Лукашенко, который привез ему целый пакет документов по инциденту с бортом Ryanair, Путин вспомнил, как посадили борт президента Боливии Эво Моралеса для проверки.

«Президента вывели из самолета, и ничего, тишина», - вспомнил Путин.

Реакцию же западных стран на минский инцидент президент России и вовсе назвал «всплеском эмоций». Приветствуя белорусского коллегу Путин напомнил, что о нынешней встрече «договаривались еще до очередного витка», а президент Белоруссии продолжил: «Всплеска эмоций».

«Да, всплеска эмоций», - подтвердил Путин, добавив, что и без этих событий президентам двух стран есть о чем поговорить.

Открытая часть встречи президентов России и Белоруссии не дала понимания, чем может обернуться этот разговор. Опуская гостеприимное предложение Владимира Путина искупаться в море, которое, по его словам, уже достаточно для этого прогрелось, обратим внимание на его реплику относительно российско-белорусской интеграции. Вопреки предположениям о том, что минский инцидент ускорит процесс этой интеграции, президент России заявил, что она должна идти без спешки.

«Мы делаем это, исходя из того, чтобы обеспечить интересы как Белоруссии, так и России (…) Вопрос только в том, чтобы делать все последовательно, не спеша, не забегая вперед, а действуя поэтапно (…), как каждая из сторон это сама для себя определяет», - сказал Путин.

Накануне встречи в Кремле заявили, что главными темами сочинской встречи будут вопросы экономического сотрудничества. А это значит, что Александр Лукашенко вновь будет просить торговых преференций и новых кредитов, без которых не может рассчитаться по старым. Россия и так является крупнейшим кредитором Белоруссии, уже предоставив Минску более 9 миллиардов долларов.

И, вероятно, Лукашенко снова получит просимое: друг в беде не бросит, - явствует из сказанного в ходе открытой части встречи. На каких условиях, если и будет объявлено, то уже по окончании переговоров с глазу на глаз.

