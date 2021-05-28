Друг в беде не бросит. Путин позвал Лукашенко купаться
Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи
Запланированные заранее переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко пришлись на самый пик громкого международного скандала вокруг Белоруссии, который рикошетом может задеть и Россию. Его спровоцировала экстренная посадка ирландского самолета в аэропорту Минска якобы из-за сообщения о бомбе на борту. При этом выяснилось, что этим рейсом из Афин в Вильнюс летел бывший главред оппозиционного белорусского телеграм-канала НЕХТА Роман Протасевич и его спутница россиянка София Сапега. Обоих после посадки в Минске задержали и арестовали. На Западе инцидент назвали актом воздушного пиратства и объявили Белоруссии воздушную блокаду.
Впрочем, с первых же слов, сказанных на сочинской встрече Владимиром Путиным, стало ясно, что президент России не склонен разделять европейскую оценку случившегося в Минске. Отвечая Александру Лукашенко, который привез ему целый пакет документов по инциденту с бортом Ryanair, Путин вспомнил, как посадили борт президента Боливии Эво Моралеса для проверки.
«Президента вывели из самолета, и ничего, тишина», - вспомнил Путин.
Реакцию же западных стран на минский инцидент президент России и вовсе назвал «всплеском эмоций». Приветствуя белорусского коллегу Путин напомнил, что о нынешней встрече «договаривались еще до очередного витка», а президент Белоруссии продолжил: «Всплеска эмоций».
«Да, всплеска эмоций», - подтвердил Путин, добавив, что и без этих событий президентам двух стран есть о чем поговорить.
Открытая часть встречи президентов России и Белоруссии не дала понимания, чем может обернуться этот разговор. Опуская гостеприимное предложение Владимира Путина искупаться в море, которое, по его словам, уже достаточно для этого прогрелось, обратим внимание на его реплику относительно российско-белорусской интеграции. Вопреки предположениям о том, что минский инцидент ускорит процесс этой интеграции, президент России заявил, что она должна идти без спешки.
«Мы делаем это, исходя из того, чтобы обеспечить интересы как Белоруссии, так и России (…) Вопрос только в том, чтобы делать все последовательно, не спеша, не забегая вперед, а действуя поэтапно (…), как каждая из сторон это сама для себя определяет», - сказал Путин.
Накануне встречи в Кремле заявили, что главными темами сочинской встречи будут вопросы экономического сотрудничества. А это значит, что Александр Лукашенко вновь будет просить торговых преференций и новых кредитов, без которых не может рассчитаться по старым. Россия и так является крупнейшим кредитором Белоруссии, уже предоставив Минску более 9 миллиардов долларов.
И, вероятно, Лукашенко снова получит просимое: друг в беде не бросит, - явствует из сказанного в ходе открытой части встречи. На каких условиях, если и будет объявлено, то уже по окончании переговоров с глазу на глаз.
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