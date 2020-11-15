Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств для лечения коронавируса

«В России продлевается процедура ускоренной регистрации медицинских изделий и получения разрешительных документов на использование лекарств для лечения больных с коронавирусом», - информирует пресс-служба правительства.

Речь идет о том, что по упрощенной процедуре получить необходимые документы для использования лекарств или медицинских изделий можно в сжатые сроки.

Решение принято по итогам его обсуждения на заседании Координационного совета при правительстве 2 ноября.

Ранее упрощенный порядок регистрации лекарств для лечения коронавирусной инфекции действовал до конца текущего года.

