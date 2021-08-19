Мишустин прилетел в Киргизию
Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Киргизию, где он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба кабмина.
Председатель российского правительства вместо со своими коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудит углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В качестве наблюдателей в заседании примут участие представители Кубы и Узбекистана.
Одними из главных тем должны стать функционирование внутреннего рынка и формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также транспорт и перспективы создания института страховой поддержки для взаимной и внешней торговли государств-членов ЕАЭС.
Ожидается принятие решений по вопросам цифровой трансформации, экологии и природоохранной деятельности, а также повышения конкурентоспособности входящих в союз государств.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин с рабочим визитом посетил столицу Казахстана Нур-Султан, где встретился с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Аскаром Маминым.
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