Премьер-министр России Михаил Мишустин прилетел в Киргизию, где он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает пресс-служба кабмина.

Председатель российского правительства вместо со своими коллегами из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудит углубление интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В качестве наблюдателей в заседании примут участие представители Кубы и Узбекистана.

Одними из главных тем должны стать функционирование внутреннего рынка и формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также транспорт и перспективы создания института страховой поддержки для взаимной и внешней торговли государств-членов ЕАЭС.

Ожидается принятие решений по вопросам цифровой трансформации, экологии и природоохранной деятельности, а также повышения конкурентоспособности входящих в союз государств.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин с рабочим визитом посетил столицу Казахстана Нур-Султан, где встретился с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Аскаром Маминым.

