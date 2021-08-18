Мишустин прибыл в столицу Казахстана

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан, сообщает пресс-служба российского кабмина.

В ходе рабочего визита председатель правительства РФ встретится с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Аскаром Маминым.

Главными темами переговоров станут развитие российско-казахстанского сотрудничества в промышленной, энергетической, транспортной, культурной и гуманитарной областях, а также расширения взаимодействия двух стран в рамках Евразийского экономического союза. Кроме того, будут обсуждаться вопросы борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее Мишустин посетил с рабочим визитом Минск, где встретился премьер-министром Белоруссии Романом Головченко, передаёт ОТР.

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Фото: government.ru
ТЕГИ:ПереговорыКазахстанМихаил Мишустин
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