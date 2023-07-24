Мишустин прибыл с визитом во Владивосток

Премьер-министр Михаил Мишустин начал ежегодную поездку по Дальнему Востоку и Сибири. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Мишустин заявил, что инфляция в России одна из самых низких в мире

В понедельник глава российского кабмина прибыл с визитом во Владивосток, где выступит на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений».

«Главу правительства встретили вице-премьер – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Приморского края Олег Кожемяко», — указали в правительстве.

Кроме того, Мишустин проведет встречу с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф» на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета, пишет RT. Также у главы правительства запланирован ряд других мероприятий, в том числе встреч с губернаторами.

Рабочая поездка премьер-министра продлится до 27 июля включительно, указывает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:СибирьВладивостокДальний ВостокМихаил Мишустин

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