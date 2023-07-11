Мишустин заявил, что инфляция в России одна из самых низких в мире

На совещании по экономическим вопросам он отметил, что за период с января до начала июля она составила 2,9%, что существенно ниже значений 2022 года.

«В годовом выражении не превышает 3,5%, это один из самых низких показателей в мире», - заключил глава кабмина.

Ранее Росстат сообщил, что в мае инфляция в годовом выражении ускорилась до 2,51%, месяцем ранее она составляла 2,31%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».