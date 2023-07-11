Мишустин заявил, что инфляция в России одна из самых низких в мире
11 июля 202316:44
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что инфляция в России остается умеренной, сообщает РИА Новости.
На совещании по экономическим вопросам он отметил, что за период с января до начала июля она составила 2,9%, что существенно ниже значений 2022 года.
«В годовом выражении не превышает 3,5%, это один из самых низких показателей в мире», - заключил глава кабмина.
Ранее Росстат сообщил, что в мае инфляция в годовом выражении ускорилась до 2,51%, месяцем ранее она составляла 2,31%, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru