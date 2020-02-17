Мишустин посоветовал вице-премьерам почаще ездить по стране

Мишустин отметил, что вице-премьеры после этого должны будет докладывать в целом о ситуации, а также о тех «точках напряжения», которые требуют помощи, передает RT.

Кроме того, Мишустин потребовал создать график поездок для того, чтобы персонально контролировать, как идёт исполнение национальных проектов.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что ипотечные ставки в стране на уровне 9 процентов не способны улучшить жилищные условия россиян. По его словам, ставки должны опуститься ниже 8 процентов годовых.

