Непосильное «ярмо». Объявлено о намерении снизить ставки по ипотеке
«Единая Россия» намерена добиться уменьшения ставок по ипотеке до нормального уровня, для чего поднимет соответствующий вопрос перед Центробанком и кабинетом министров. С таким заявлением выступил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета.
Как подчеркнул Турчак, ипотека в существующем виде – настоящая кабала. Он отметил, что снижение ставок регулятором не сказывается на кредитной политике банков, которые не торопятся урезать свои аппетиты и не снижают проценты. Так, в прошлом году средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам была равна почти 10%, а реальная колебалась в районе 12%, констатировал секретарь Генсовета партии.
В связи с этим Турчак отметил, что таких денег у граждан просто нет, и желающих брать на себя такое «ярмо» все меньше, о чём свидетельствует статистика - в 2019 году количество выданных ипотечных кредитов упало почти на 14%.
Причём происходит всё это на фоне официальной рекордно низкой инфляции.
Андрей Турчак напомнил, что 7 февраля ЦБ снизил ключевую ставку до 6%, после чего ведущие банки опустили ипотеку формально ниже 8%.
Однако, как подчеркнул один из лидеров «Единой России», это всё равно завышенная и непосильная ставка. Он считает наиболее адекватно ставку в 5-6%.
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