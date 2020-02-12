Непосильное «ярмо». Объявлено о намерении снизить ставки по ипотеке

В связи с этим Турчак отметил, что таких денег у граждан просто нет, и желающих брать на себя такое «ярмо» все меньше, о чём свидетельствует статистика - в 2019 году количество выданных ипотечных кредитов упало почти на 14%.

Причём происходит всё это на фоне официальной рекордно низкой инфляции.

Андрей Турчак напомнил, что 7 февраля ЦБ снизил ключевую ставку до 6%, после чего ведущие банки опустили ипотеку формально ниже 8%.

Однако, как подчеркнул один из лидеров «Единой России», это всё равно завышенная и непосильная ставка. Он считает наиболее адекватно ставку в 5-6%.

