Мишустин посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Китай, визит запланирован на 23-24 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Мишустин заявил о росте зарплат на 13 процентов

Российский премьер встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета Китая Ли Цяном.

«Будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества ... Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях», — подчеркнули в кабмине.

Кроме того, Мишустин посетит Шанхай, пишет RT. Глава российского правительства примет участие в Российско-Китайском бизнес-форуме.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Си ЦзиньпинКитайМихаил Мишустин

Горячие новости

Все новости

партнеры