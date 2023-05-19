Мишустин посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Китай, визит запланирован на 23-24 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Российский премьер встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета Китая Ли Цяном.
«Будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества ... Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях», — подчеркнули в кабмине.
Кроме того, Мишустин посетит Шанхай, пишет RT. Глава российского правительства примет участие в Российско-Китайском бизнес-форуме.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России создадут реестр нуждающихся граждан
- Грузия одобрила полеты Red Wings в Тбилиси и Кутаиси
- Визы в Иран для российских туристов отменят до сентября
- Мишустин посетит Китай и встретится с Си Цзиньпином
- СМИ: США поставят Тайваню ПЗРК Stinger и комплексы Javelin
- Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Москвы
- Британия ввела санкции против 86 связанных с Россией компаний и физлиц
- СМИ: Банки попросили у Минобороны доступ к реестру электронных повесток
- Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от «Единой России»
- Аксенов: На севере Крыма сбили четыре беспилотника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru