Мишустин поручил усилить борьбу с дропперами
Премьер‑министр Михаил Мишустин дал ряд поручений по усилению защиты граждан от кибермошенников. Об этом проинформировала пресс‑служба правительства.
В частности, планируется ужесточить меры против дропперов - лиц, участвующих в выводе и обналичивании похищенных средств.
Кроме того, Мишустин поручил ко 2 марта создать федеральный оперативный штаб по борьбе с интернет‑мошенниками, а также единую платформу для сбора и анализа данных о преступлениях в цифровой сфере (на базе системы «Антифрод»).
К 10 апреля — установить совместную ответственность операторов связи и кредитных организаций за ущерб от мошеннических действий, если они не приняли должных мер предосторожности.
Также было дано поручение, согласно которому к 3 августа необходимо разработать стратегию противодействия кибермошенничеству, которая позволит оперативнее раскрывать такие преступления.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что в скором времени могут появиться новые способы мошенничества.
