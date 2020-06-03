Мишустин поручил проверить указы Собянина на соблюдение прав граждан

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил Минюст, Минздрав и Роспотребназор совместно с юридическим сообществом проанализировать практику применения нормативно-правовых актов, принятых для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об это говорится в списке поручений на сайте правительства.

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Мишустин попросил обратить особое внимание на меры, «в наибольшей степени затрагивающие права и интересы граждан». В поручении дополнительно отмечено, что должны быть проанализированы и указы мэра Москвы.

Результаты аналитической работы глава правительства ждёт к 8 июня.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:МоскваКоронавирусМихаил Мишустин
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