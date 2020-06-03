Мишустин поручил проверить указы Собянина на соблюдение прав граждан

Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил Минюст, Минздрав и Роспотребназор совместно с юридическим сообществом проанализировать практику применения нормативно-правовых актов, принятых для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об это говорится в списке поручений на сайте правительства.