Мишустин поручил подготовить постепенное ослабление карантинных мер

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти на плато по заболеваемости к середине мая.



«А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», - цитирует его «Свободная пресса».



Отметим, что по состоянию на 27 апреля коронавирусом в России заболели 87 147 человек, скончались 794 человек. Выздоровели 7346 пациентов.

