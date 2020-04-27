Мишустин поручил подготовить постепенное ослабление карантинных мер
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился до конца текущей недели подготовит предложения по постепенному ослаблению ограничений для индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти на плато по заболеваемости к середине мая.
«А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», - цитирует его «Свободная пресса».
Отметим, что по состоянию на 27 апреля коронавирусом в России заболели 87 147 человек, скончались 794 человек. Выздоровели 7346 пациентов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru