Мишустин поручил подготовить постепенное ослабление карантинных мер

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился до конца текущей недели подготовит предложения по постепенному ослаблению ограничений для индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий.

Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия может выйти на плато по заболеваемости к середине мая.

«А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», - цитирует его «Свободная пресса».

Отметим, что по состоянию на 27 апреля коронавирусом в России заболели 87 147 человек, скончались 794 человек. Выздоровели 7346 пациентов.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Астафьев
ТЕГИ:КоронавирусПравительство РоссииМихаил Мишустин
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