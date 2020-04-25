Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

Правительство России разрешило предприятиям микробизнеса, малым и средним предприятиям (МСП) в пострадавших отраслях приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды. Об этом говорится в постановлении за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на сайте кабмина.

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Длительность дополнительно предоставленной отсрочки — 4-6 месяцев, после неё бизнес сможет выплачивать взносы в течение года. Можно будет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение всего года.

Воспользоваться этой мерой поддержки смогут зарегистрированные в реестре субъектов МСП компании из пострадавших от кризиса отраслей — из сферы общепита, гостиничного бизнеса, туризма, бытовых услуг, дополнительного образования и выставочной деятельности.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:Средний И Малый БизнесНалогиКризис
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