Мишустин утвердил дополнительную отсрочку по страховым взносам для МСП

Длительность дополнительно предоставленной отсрочки — 4-6 месяцев, после неё бизнес сможет выплачивать взносы в течение года. Можно будет воспользоваться рассрочкой по налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение всего года.

Воспользоваться этой мерой поддержки смогут зарегистрированные в реестре субъектов МСП компании из пострадавших от кризиса отраслей — из сферы общепита, гостиничного бизнеса, туризма, бытовых услуг, дополнительного образования и выставочной деятельности.

