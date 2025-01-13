Мишустин поручил как можно скорее восстановить экосистему Черного моря, Краснодарского края и Крыма

На БКЛ открылся седьмой сервисный центр московского транспорта Mercedes полностью сгорел утром на севере Москвы Первый замначальника метро Москвы Дощатов до ареста передал жене недвижимость Центры госуслуг за год оказали более 130 тысяч консультаций для бизнеса В январские праздники в столице поженились 150 пар Здание театра «Эрмитаж» отреставрируют в Москве