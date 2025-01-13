Мишустин поручил как можно скорее восстановить экосистему Черного моря, Краснодарского края и Крыма

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил как можно скорее восстановить экосистему Черного моря, Крыма и Краснодарского края.

Новые выбросы мазута после крушения танкеров нашли в шести районах Крыма

Также была создана правкомиссия по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, ее возглавил зампредседателя правительства РФ Виталий Савельев.

Кроме того, Мишустин поручил вести непрерывный мониторинг качества воздуха и питьевой воды в акватории Керченского пролива.

Ранее академический эколог Артем Акшинцев заявил, что устранение последствий разлива мазута в Черном море займет минимум два года, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Ирина Иванчук
ТЕГИ:ЭкологияНефтепродуктыКраснодарский КрайМихаил Мишустин

Горячие новости

Все новости

партнеры