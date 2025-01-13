Мишустин поручил как можно скорее восстановить экосистему Черного моря, Краснодарского края и Крыма
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил как можно скорее восстановить экосистему Черного моря, Крыма и Краснодарского края.
Также была создана правкомиссия по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, ее возглавил зампредседателя правительства РФ Виталий Савельев.
Кроме того, Мишустин поручил вести непрерывный мониторинг качества воздуха и питьевой воды в акватории Керченского пролива.
Ранее академический эколог Артем Акшинцев заявил, что устранение последствий разлива мазута в Черном море займет минимум два года, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru