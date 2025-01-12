Новые выбросы мазута после крушения танкеров нашли в шести районах Крыма

После крушения танкеров в Керченском проливе у берегов Крыма нашли новые выбросы мазута. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Ведомство заявило, что работы по ликвидации последствий разлива мазута в Крыму продолжаются. К мониториниговой деятельности подключили 225 групп, задействовано 22 морских судна и два вертолета Ми-8.

МЧС раскрыло, где обстановка с разливом мазута после крушения танкеров оказалась сложнее всего

Новые очаги загрязнений обнаружили в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском, Черноморском районах, а также на острове Тузла и мысе Такиль Ленинского района. Мазут нашли на береговой линии общей протяженности 12,61 километра.

МЧС отчиталось об отправке к этим точкам «сил и средств» для полной очистки участков. Всего к этим целям ведомство привлекло 960 человек и 214 единиц техники.

Ранее волонтер, участвующая в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, Ирина Иванчук рассказала НСН, что поддержки федеральных властей не хватает, при этом многое приходится делать руками.

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ФОТО: Ирина Иванчук
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