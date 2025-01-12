Новые выбросы мазута после крушения танкеров нашли в шести районах Крыма

После крушения танкеров в Керченском проливе у берегов Крыма нашли новые выбросы мазута. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.



Ведомство заявило, что работы по ликвидации последствий разлива мазута в Крыму продолжаются. К мониториниговой деятельности подключили 225 групп, задействовано 22 морских судна и два вертолета Ми-8.