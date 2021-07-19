Мишустин оценил уровень достижения показателей нацпроектов в 2021 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что уровень достижения показателей нацпроектов в 2021 году на десять процентов выше, чем в 2020. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам, передает ТАСС.
«Из более чем 200 показателей достигнуто 80%, а из свыше 1,2 тыс. мероприятий выполнено практически 90%», — отчитался Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам спрогнозировал рост ВВП по итогам года до 4%.
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