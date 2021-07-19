Путин спрогнозировал рост ВВП России по итогам года
Рост ВВП России по итогам текущего года будет близок к 4%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Российский лидер отметил, что благодаря ответственной и гибкой макроэкономической политике, мерам поддержки высокотехнологичных отраслей и предпринимательства стране удалось преодолеть кризисные последствия пандемии, сообщает телеканал «360».
Ранее свой прогноз по росту ВВП России представило министерство экономического развития страны. По оценкам ведомства, темпы роста этого макроэкономического показателя в 2021 году составят порядка 3,8%, напоминает РИА ФАН.
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