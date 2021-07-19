Мишустин назначил вице-премьеров кураторами регионов РФ

Глава кабмина России Михаил Мишустин определил кураторов регионов, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Ими стали вице-премьеры. Свои новые полномочия они будут выполнять во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.

Курировать Сибирский федеральный округ будет Виктория Абрамченко. Татьяна Голикова будет отвечать за Северо-Западный ФО, Дмитрию Григоренко поручено курировать Центральный федеральный округ, Юрий Трутнев останется куратором Дальневосточного федерального округа.

В зоне ответственности Юрия Борисова будет Уральский федеральный округ, Александр Новак будет следить за Северным Кавказом, Марат Хуснуллин – за Южным ФО, а Дмитрий Чернышенко будет курировать Приволжский федеральный округ.

Вице-премьеры будут отвечать за разработку и реализацию инвестиционных, национальных проектов и госпрограмм на закрепленной за ними территории, вопросы предоставления регионам финансовой помощи.

Напомним, согласно опросу ВЦИОМ, премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 48,3% респондентов.

