Мишустин назначил вице-премьеров кураторами регионов РФ
Глава кабмина России Михаил Мишустин определил кураторов регионов, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству.
Ими стали вице-премьеры. Свои новые полномочия они будут выполнять во взаимодействии с Госсоветом и президентским Советом по стратегическому развитию и нацпроектам.
Курировать Сибирский федеральный округ будет Виктория Абрамченко. Татьяна Голикова будет отвечать за Северо-Западный ФО, Дмитрию Григоренко поручено курировать Центральный федеральный округ, Юрий Трутнев останется куратором Дальневосточного федерального округа.
В зоне ответственности Юрия Борисова будет Уральский федеральный округ, Александр Новак будет следить за Северным Кавказом, Марат Хуснуллин – за Южным ФО, а Дмитрий Чернышенко будет курировать Приволжский федеральный округ.
Вице-премьеры будут отвечать за разработку и реализацию инвестиционных, национальных проектов и госпрограмм на закрепленной за ними территории, вопросы предоставления регионам финансовой помощи.
Напомним, согласно опросу ВЦИОМ, премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 48,3% респондентов.
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