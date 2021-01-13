Мишустин освободил от должности замминистра транспорта РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра транспорта России Юрия Цветкова. Он покинул пост по собственному желанию, говорится на сайте кабмина.
Юрий Цветков вступил в должность в 2018 году, передает Ura.ru.
Ранее бывший заместитель гендиректора по информационным технологиям «Аэрофлота» Кирилл Богданов был назначен на пост замминистра транспорта России.
В прошлом году президент РФ снял с поста министра транспорта Евгения Дитриха, на его место был назначен более 10 лет возглавлявший «Аэрофлот» Виталий Савельев. Позднее от должности заместителя министра транспорта РФ был освобожден Алексей Семенов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+22 934 / сут.
Умерли
62 804+531 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 755 / сут.
- Гидрометцентр пообещал резкое потепление в Сибири
- Вирусолог сообщил о зимнем плато по коронавирусу
- Мишустин освободил от должности замминистра транспорта РФ
- Москва ответила Украине гифкой из мультфильма на слова о «краже» Королева
- СМИ: Госдеп США пригрозил санкциями Европе из-за «Северного потока-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru