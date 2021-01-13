Мишустин освободил от должности замминистра транспорта РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра транспорта России Юрия Цветкова. Он покинул пост по собственному желанию, говорится на сайте кабмина.

Юрий Цветков вступил в должность в 2018 году, передает Ura.ru.

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Ранее бывший заместитель гендиректора по информационным технологиям «Аэрофлота» Кирилл Богданов был назначен на пост замминистра транспорта России.

В прошлом году президент РФ снял с поста министра транспорта Евгения Дитриха, на его место был назначен более 10 лет возглавлявший «Аэрофлот» Виталий Савельев. Позднее от должности заместителя министра транспорта РФ был освобожден Алексей Семенов.


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ФОТО: Сайт правительства РФ / government.ru
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