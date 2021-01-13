Мишустин освободил от должности замминистра транспорта РФ

Ранее бывший заместитель гендиректора по информационным технологиям «Аэрофлота» Кирилл Богданов был назначен на пост замминистра транспорта России.

В прошлом году президент РФ снял с поста министра транспорта Евгения Дитриха, на его место был назначен более 10 лет возглавлявший «Аэрофлот» Виталий Савельев. Позднее от должности заместителя министра транспорта РФ был освобожден Алексей Семенов.



