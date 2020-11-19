Замглавы Минтранса Алексей Семенов подал в отставку

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

Семенов работал в министерстве транспорта с 2009 года. Ранее он был заместителем, а затем получил должность директора департамента развития ведомства.

Замглавы Минтранса получил свою последнюю должность в начале октября 2018 года.