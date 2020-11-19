Замглавы Минтранса Алексей Семенов подал в отставку
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра транспорта РФ Алексея Семенова по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.
Семенов работал в министерстве транспорта с 2009 года. Ранее он был заместителем, а затем получил должность директора департамента развития ведомства.
Замглавы Минтранса получил свою последнюю должность в начале октября 2018 года.
Ранее президент РФ Владимир Путин снял с поста министра транспорта Евгения Дитриха, место которого занял более 10 лет возглавлявший «Аэрофлот» Виталий Савельев.
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