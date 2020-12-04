Мишустин освободил Куликова от должности первого зампреда коллегии Военно-промышленной комиссии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Сергея Куликова от должности первого зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Куликову возглавить госкорпорацию «Роснано», заняв место Анатолия Чубайса.
Ранее «Роснано» решила проводить Чубайса с поста главы государственной компании видеоклипом под песню «Есть только миг» в исполнении Олега Анофриева. Ролик появился на страницах акционерного общества в соцсетях.
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