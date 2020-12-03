«Есть только миг»: В «Роснано» проводили Чубайса музыкальным клипом
«Роснано» решила проводить Анатолия Чубайса с поста главы государственной компании видеоклипом под песню «Есть только миг» в исполнении Олега Анофриева. Ролик появился на страницах акционерного общества в социальных сетях.
Об отставке Чубайчса президент РФ Владимир Путин объявил накануне в ходе встречи в дистанционном формате с первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым, которому поручил возглавить «Роснано». Причём с самим Чубайсом глава государства публично не общался.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что такой встречи не было с самого начала в графике Владимира Путина, отмечает URA.RU. По словам представителя Кремля, это не означает, что у президента не было и нет контакта с Анатолием Чубайсом. Они могут разговаривать, например, по телефону.
Сегодня правительство России утвердило директиву о смене руководителя «Роснано». Сам Чубайс заявил, что 3 декабря стал его последним рабочим днем.
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