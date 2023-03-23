Мишустин назвал основным направлением работы правительства поддержку доходов людей
Российские власти на фоне западных санкций и роста цен сконцентрировались на поддержке доходов жителей страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления с отчетом правительства в Госдуме.
По словам главы кабмина, в условиях санкционного давления и инфляционного всплеска основным направлением работы правительства стала поддержка доходов.
Мишустин указал, что за минувший год был дважды увеличен прожиточный, который в итоге вырос более чем на 13,5%.
«Аналогично поступили с минимальным размером оплаты труда. Он увеличился практически на 17%. А значит доходы 15 миллионов человек удалось сохранить», — подчеркнул премьер.
Кроме того, Мишустин напомнил, что в апреле 2022 года была расширена ежемесячная выплата для нуждающихся семей с детьми 8-17 лет.
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