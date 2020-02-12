Мишустин назначил замглавы Минэкономразвития
Глава правительства Михаил Мишустин назначил Татьяну Илюшникову замминистра экономического развития. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Как отмечает РИА Новости, Илюшникова ранее работала замглавы экспертного управления администрации президента РФ, а также в Минэкономразвития замдиректором департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства.
Ранее на прошлой неделе стало известно о назначении заместителем министра строительства Александра Козлова.
Напомним, экс-премьер Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства в полном составе 15 января. На следующий день стало известно о назначении главой правительства Мишустина.
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