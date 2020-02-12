Мишустин назначил замглавы Минэкономразвития

12 февраля 202021:58

Глава правительства Михаил Мишустин назначил Татьяну Илюшникову замминистра экономического развития. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Мишустин назвал главную задачу правительства

Как отмечает РИА Новости, Илюшникова ранее работала замглавы экспертного управления администрации президента РФ, а также в Минэкономразвития замдиректором департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства.

Ранее на прошлой неделе стало известно о назначении заместителем министра строительства Александра Козлова.

Напомним, экс-премьер Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства в полном составе 15 января. На следующий день стало известно о назначении главой правительства Мишустина.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:МинэкономразвитияМихаил Мишустин