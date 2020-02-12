Мишустин назначил замглавы Минэкономразвития

Как отмечает РИА Новости, Илюшникова ранее работала замглавы экспертного управления администрации президента РФ, а также в Минэкономразвития замдиректором департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства.

Ранее на прошлой неделе стало известно о назначении заместителем министра строительства Александра Козлова.

Напомним, экс-премьер Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства в полном составе 15 января. На следующий день стало известно о назначении главой правительства Мишустина.

