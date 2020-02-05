Мишустин назвал главную задачу правительства
Михаил Мишустин рассказал о главной задаче, стоящей перед российским правительством. Как пишет РИА Новости, по словам премьер-министра, она заключается в том, чтобы создать у людей уверенность в завтрашнем дне. Кроме того, Мишустин подчеркнул, что все члены кабинета министров нацелены на выполнение поручений Владимира Путина. Он заверил, что они понимают всю важность поставленных перед ними задач.
Напомним, теперь уже экс-премьер Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства в полном составе 15 января. Владимир Путин принял её, а также предложил Медведеву занять новую должность в Совбезе.
Между тем, компания «Медиалогия» предоставила результаты исследования упоминаний членов нового правительства в Telegram. Как сообщает RT, рейтинг возглавил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Упоминаний о нем нашлось 6,9 тысячи. Далее в списке расположился вице-премьер Марат Хуснуллин. Сообщений с упоминанием его имени насчитали 2,6 тысячи. После него следуют министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников, а также министр иностранных дел Сергей Лавров, подчёркивает телеканал 360.
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