Мишустин назначил замминистра строительства

В правительстве сообщили о новых кадровых назначениях.

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителем министра строительства Александра Козлова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Ранее 5 февраля сообщалось, Мишустин рассказал о главной задаче, которая стоит перед российским правительством. По словам премьер-министра, она заключается в том, чтобы создать у людей уверенность в завтрашнем дне.

Напомним, экс-премьер Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства в полном составе 15 января. На следующий день стало известно о назначении главой правительства Мишустина.

