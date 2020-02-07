Мишустин назначил замминистра строительства
В правительстве сообщили о новых кадровых назначениях.
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил заместителем министра строительства Александра Козлова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Ранее 5 февраля сообщалось, Мишустин рассказал о главной задаче, которая стоит перед российским правительством. По словам премьер-министра, она заключается в том, чтобы создать у людей уверенность в завтрашнем дне.
Напомним, экс-премьер Дмитрий Медведев сообщил об отставке правительства в полном составе 15 января. На следующий день стало известно о назначении главой правительства Мишустина.
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