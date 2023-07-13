Мишустин назначил Комиссарова ректором РАНХиГС
13 июля 202316:35
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Алексея Комиссарова ректором РАНХиГС, сообщили в пресс-службе правительства.
Уточняется, что Комиссаров с января 2023 года занимал должность ИО ректора. Вдобавок он является главой президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Ранее стало известно, что генеральным директором информационного агентства России ТАСС назначили Андрея Кондрашова, напоминает журнал «Профиль».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru