Мишустин назначил Комиссарова ректором РАНХиГС

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Алексея Комиссарова ректором РАНХиГС, сообщили в пресс-службе правительства.

Генеральным директором ТАСС назначили Андрея Кондрашова

Уточняется, что Комиссаров с января 2023 года занимал должность ИО ректора. Вдобавок он является главой президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее стало известно, что генеральным директором информационного агентства России ТАСС назначили Андрея Кондрашова, напоминает журнал «Профиль».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:вузыНазначениеМихаил Мишустин

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