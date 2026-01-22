Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили «Совет мира»
Главы МИД РФ и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков по телефону обсудили предложение президента США Дональда Трампа создать Совета мира по сектору Газа. Об этом рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Сообщается, что также темами разговора стали двустороннее сотрудничество, внешнеполитическая координация, актуальные вопросы международной повестки дня.
«Министры наметили дальнейшие шаги по продвижению совместной белорусско-российской инициативы по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке», - добавили в МИД.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва могла бы направить в создаваемый США Совет мира $1 млрд из российских активов, которые были заморожены ещё при предыдущей американской администрации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США официально учредили Совет мира по сектору Газа
- Губернатор Курской области Хинштейн попал в ДТП
- Главы МИД РФ и Белоруссии обсудили «Совет мира»
- Владелец пекарни «Машенька» опроверг закрытие бизнеса после обращения к Путину
- Рестораны вместо торговли: Какая трансформация предстоит российским ТЦ
- Российская армия поразила используемые ВСУ объекты энергетической инфраструктуры
- Сеть «OBI Россия» сменит название на «DOM Лента»
- Гражданка России погибла при столкновении поездов в Испании
- В Курской области нашли почти 1,4 тысячи без вести пропавших после вторжения ВСУ
- СМИ: В Европе обсуждают создание собственного ядерного оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru