Сообщается, что также темами разговора стали двустороннее сотрудничество, внешнеполитическая координация, актуальные вопросы международной повестки дня.

«Министры наметили дальнейшие шаги по продвижению совместной белорусско-российской инициативы по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке», - добавили в МИД.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва могла бы направить в создаваемый США Совет мира $1 млрд из российских активов, которые были заморожены ещё при предыдущей американской администрации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

