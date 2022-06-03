Мишустин: Доля затрат на закупку российского ПО должна увеличиться до 70%
К 2024 году доля затрат на закупку российского ПО должна вырасти до 70% от всех расходов на цифровизацию. Об этом в ходе пленарного заседания конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По его словам, правительство уже определило российские цифровые решения как приоритетные для производственных корпораций. При этом он добавил, что к 2025 году все зарубежные решения и программно-аппаратные комплексы в России должны быть выведены из эксплуатации и заменены на отечественные.
Ранее Михаил Мишустин сообщил, что в Россию вернулись около 85% IT-специалистов.
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