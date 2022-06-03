Мишустин: Доля затрат на закупку российского ПО должна увеличиться до 70%

По его словам, правительство уже определило российские цифровые решения как приоритетные для производственных корпораций. При этом он добавил, что к 2025 году все зарубежные решения и программно-аппаратные комплексы в России должны быть выведены из эксплуатации и заменены на отечественные.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что в Россию вернулись около 85% IT-специалистов.