Мишустин: Доля затрат на закупку российского ПО должна увеличиться до 70%

К 2024 году доля затрат на закупку российского ПО должна вырасти до 70% от всех расходов на цифровизацию. Об этом в ходе пленарного заседания конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Лавров: Россия не останется без интернета

По его словам, правительство уже определило российские цифровые решения как приоритетные для производственных корпораций. При этом он добавил, что к 2025 году все зарубежные решения и программно-аппаратные комплексы в России должны быть выведены из эксплуатации и заменены на отечественные.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что в Россию вернулись около 85% IT-специалистов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: government.ru
ТЕГИ:РоссияПравительствоМихаил Мишустин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры